Миллионы может потерять бывший парень Бузовой — блогер Дава из-за блокировки YouTube

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Видеохостинг YouTube стал плохо работать в России. Многие пользователи обеспокоены возможной блокировкой платформы.
Блогеры, которые получают доход от Ютуба, могут потерять свои деньги. За ролики они монетизируют контент и имеют неплохие суммы. Так, новосибирец Дава, который является блогером и рэпером, может потерять миллионы рублей.
В день на своих видео он получает примерно 25 тысяч рублей, в месяц — более 700 тысяч, а в год — 9 млн. Если YouTube заблокируют, то дополнительного дохода у него больше не будет.
От возможной блокировки пострадают и дети. Они лишатся возможности смотреть бесплатно мультфильмы, поэтому родители уже ищут аналоги Ютуба.