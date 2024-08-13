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Published Сегодня, 03:52

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Блогер получает с Ютуба деньги

Миллионы может потерять бывший парень Бузовой — блогер Дава из-за блокировки YouTube

13 августа 2024, 03:52
Фото: Давид Манукян
Блогер получает с Ютуба деньги

Миллионы может потерять новосибирский блогер Дава из-за блокировки YouTube

После возможной блокировки YouTube блогер из Новосибирска Дава может лишиться дохода.

Видеохостинг YouTube стал плохо работать в России. Многие пользователи обеспокоены возможной блокировкой платформы.

Блогеры, которые получают доход от Ютуба, могут потерять свои деньги. За ролики они монетизируют контент и имеют неплохие суммы. Так, новосибирец Дава, который является блогером и рэпером, может потерять миллионы рублей.

В день на своих видео он получает примерно 25 тысяч рублей, в месяц — более 700 тысяч, а в год — 9 млн. Если YouTube заблокируют, то дополнительного дохода у него больше не будет.

От возможной блокировки пострадают и дети. Они лишатся возможности смотреть бесплатно мультфильмы, поэтому родители уже ищут аналоги Ютуба.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Блокировка#YouTube#Блогер#Дава#Давид Манукян
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