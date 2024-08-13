Пьяный новосибирец с трубой стал фигурантом уголовного дело за попытку убить ребенка

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Всё произошло вечером 11 августа. 46-летний мужчина был пьян. На детской площадке на улице Петухова находился 4-летний мальчик, мужчина схватил обломок металлической трубы и бросился на ребенка. Предпосылок для его действий не было. От расправы ребенка спасли окружающие. Однако мужчина всё-таки успел ударить малыша по голове.
В Новосибирске начали судить 30-летнюю Гулчиру Асанову. Гражданка Узбекистана избивала свою 1,5-годовалую дочь, пытаясь заставить ее вести себя хорошо. Лупила щедро по голове. За свои методы воспитания женщина может провести семь лет за решеткой.
Не всегда агрессию проявляют родители по отношению к детям, иногда инициатива исходит от последних. В Новосибирской области сыну дали больше 10 лет за то, что он запинал ботинками родного отца.