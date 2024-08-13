atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Пьяный новосибирец с трубой стал фигурантом уголовного дело за попытку убить ребенка

Пьяный новосибирец с трубой стал фигурантом уголовного дело за попытку убить ребенка

13 августа 2024, 09:53
Фото: 1MI
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в Кировском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Всё произошло вечером 11 августа. 46-летний мужчина был пьян. На детской площадке на улице Петухова находился 4-летний мальчик, мужчина схватил обломок металлической трубы и бросился на ребенка. Предпосылок для его действий не было. От расправы ребенка спасли окружающие. Однако мужчина всё-таки успел ударить малыша по голове.

Гражданка Узбекистана жестоко избивала свою 1,5-годовалую дочь в Новосибирске
Узнать подробнее

В Новосибирске начали судить 30-летнюю Гулчиру Асанову. Гражданка Узбекистана избивала свою 1,5-годовалую дочь, пытаясь заставить ее вести себя хорошо. Лупила щедро по голове. За свои методы воспитания женщина может провести семь лет за решеткой.

Не всегда агрессию проявляют родители по отношению к детям, иногда инициатива исходит от последних. В Новосибирской области сыну дали больше 10 лет за то, что он запинал ботинками родного отца.

Читайте также:
Рейсы авиакомпании S7 массово отменяют и задерживают в НовосибирскеАвтомобили из Китая: качество, доступность и инновацииЛже-чекисты разводят новосибирских ученых
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#СК
Подпишитесь
Как морально подготовиться к школе детям и родителям, объяснила психолог
Сегодня, 08:26
Снести кафе в форме шара у «Глобуса» намерена мэрия в Новосибирске
Сегодня, 08:28
Самые высокооплачиваемые вакансии августа назвали в Новосибирске
Сегодня, 07:47
Бастрыкин затребовал информацию о заморозке строительства школы под Новосибирском
Сегодня, 04:26
Улицу Ленина в Новосибирске перекроют на три дня — показываем, где именно
Вчера, 12:09
Совладелица компании «Ангиолайн» остается под арестом в Новосибирске
Вчера, 11:49