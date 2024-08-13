Пьяный новосибирец с трубой стал фигурантом уголовного дело за попытку убить ребенка

Всё произошло вечером 11 августа. 46-летний мужчина был пьян. На детской площадке на улице Петухова находился 4-летний мальчик, мужчина схватил обломок металлической трубы и бросился на ребенка. Предпосылок для его действий не было. От расправы ребенка спасли окружающие. Однако мужчина всё-таки успел ударить малыша по голове.