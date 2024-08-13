Небо окрасилось в розовый: северное сияние заметили над Новосибирском — красивые фото

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Ночь с 12 на 13 августа была богата на астрономические события. В это время был пик метеорного потока Персеиды. Тогда падали звезды и каждый мог загадать желание.
Также отмечалась магнитная буря, мощность которой достигала 5-6 баллов. В ближайшее время геомагнитное поле успокоится и перестанет беспокоить сибиряков.
Из-за таких явлений небо окрасилось в нежно-розовый цвет. Завораживающие кадры сияния сделал новосибирский фотограф Алексей Поляков.
Практически весь август прольют дожди. Такой прогноз сделали синоптики. Начало сентября тоже станет пасмурным.