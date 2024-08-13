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Северное сияние

Небо окрасилось в розовый: северное сияние заметили над Новосибирском — красивые фото

13 августа 2024, 02:12
Фото: Алексей Поляков
Северное сияние

Северное сияние заметили в небе над Новосибирском

В Новосибирской области жители наблюдали редкое явление: северное сияние, которое запечатлел фотограф.

Ночь с 12 на 13 августа была богата на астрономические события. В это время был пик метеорного потока Персеиды. Тогда падали звезды и каждый мог загадать желание.

Видео: Алексей Поляков

Также отмечалась магнитная буря, мощность которой достигала 5-6 баллов. В ближайшее время геомагнитное поле успокоится и перестанет беспокоить сибиряков.

Из-за таких явлений небо окрасилось в нежно-розовый цвет. Завораживающие кадры сияния сделал новосибирский фотограф Алексей Поляков.

Фото: Алексей Поляков

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Небо#Звезды#Северное сияние
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