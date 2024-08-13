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Плановые отключения потребуются в новосибирском селе для реконструкции электросетей

Плановые отключения потребуются в новосибирском селе для реконструкции электросетей

13 августа 2024, 09:55
Фото: «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)
В середине августа «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») приступают к реконструкции электросетей, подключенных к высоковольтной подстанции 35 кВ «Верх-Тула», рассказали в пресс-службе компании.

Реализация инвестпроекта позволит повысить качество и надежность электроснабжения одноименного села в пригороде Новосибирска, а также обеспечить электробезопасность на этой территории.

«В ходе работ энергетики планируют заменить более 5 км линий электропередачи по улицам Мелиораторов, Лазурная, Русская, Садовая, Заводская, Зайцева, Выставкина, Новая, 1-й Квартал, 2-й Квартал», — рассказали в компании.

Почти 2 км воздушных ЛЭП будут выполнены с использованием современного изолированного провода, который устойчив к механическим и погодным воздействиям, позволяет значительно снизить риск короткого замыкания и имеет высокую пожароустойчивость. Еще 3,5 км специалисты уберут под землю в виде кабеля, полностью демонтируют устаревшие опоры ЛЭП и вынесут электросетевую инфраструктуру дальше от границ жилых домов и участков.

Общий объем инвестиций компании в проект превысит 30 млн рублей.

Фото: «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)

Первый этап стартует в августе. Подрядчики начнут земляные работы с привлечением спецтехники для подготовки трассы будущей кабельной линии. Ориентировочно в сентябре начнут переводить электроснабжения на новую схему. Завершить работы «Россети Новосибирск» планирует в течение 2024 года.

Для скорейшего выполнения работ и обеспечения безопасности персонала во время монтажа оборудования не обойтись без плановых отключений.

«Энергетики стараются планировать все работы преимущественно в будние дни и в рабочее время, когда большинство местных жителей находятся вне дома и, скорее всего, даже не заметят отключения электроэнергии. И к тому же оно занимает не так много времени, все работы, как правило, планируются до конца рабочего дня», — пояснили в компании.
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Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и сроках их устранения можно уточнить:

  • на официальном сайте компании;
    по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;
    в ЕДДС Новосибирского района;
    в сельской или районной администрации.

Энергетики призывают граждан отнестись с пониманием к необходимости плановых отключений электроснабжения.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#АО "РЭС"
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