Плановые отключения потребуются в новосибирском селе для реконструкции электросетей

Почти 2 км воздушных ЛЭП будут выполнены с использованием современного изолированного провода, который устойчив к механическим и погодным воздействиям, позволяет значительно снизить риск короткого замыкания и имеет высокую пожароустойчивость. Еще 3,5 км специалисты уберут под землю в виде кабеля, полностью демонтируют устаревшие опоры ЛЭП и вынесут электросетевую инфраструктуру дальше от границ жилых домов и участков.