Расторгнуть контракт с подрядчиком Октябрьского моста в 9 раз пообещали в мэрии

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Published Сегодня, 05:51
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Департамент транспорта 12 августа провел контрольную сверку директивного графика работ на Октябрьском мосту, который должен быть сдан в ноябре. Сейчас степень его готовности едва превышает 60%. Из-за затянувшегося ремонта переправы, было принято решение расторгнуть контракт с одним подрядчиком. Речь идет о «СпецТрансСтрой».
Интересно, что завершить сотрудничество с компанией грозились с начала июня. Каждую неделю глава Дептранса Иосиф Кодалаев отчитывался перед мэром, что расторжение договора произойдет в ближайшее время. И вот, очередное обещание, но на этот раз все серьезно: расторгнуть его обещают прямо сегодня, 13 августа.
Как говорили в мэрии, для выполнения ремонта не хватает рабочих: на объекте должны трудиться 60 человек, но на деле выполняют задания только 8-20, из-за чего темпы «буксуют». Это и стало главной причиной расторжения договора о сотрудничестве.
А вот с Димитровским мостом ситуация куда стабильнее. Основные работы там уже сделаны, осталось уложить асфальт. Сдвигать сроки ремонта в мэрии не обещают.
С этой же компанией на прошлой неделе разорвали контракт из-за строительства станции метро «Спортивная», которая до сих пор не сдана.