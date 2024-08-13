Расторгнуть контракт с подрядчиком Октябрьского моста в 9 раз пообещали в мэрии

Интересно, что завершить сотрудничество с компанией грозились с начала июня. Каждую неделю глава Дептранса Иосиф Кодалаев отчитывался перед мэром, что расторжение договора произойдет в ближайшее время. И вот, очередное обещание, но на этот раз все серьезно: расторгнуть его обещают прямо сегодня, 13 августа.