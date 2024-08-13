Рейсы авиакомпании S7 массово отменяют и задерживают в Новосибирске

Самолеты не могут выехать в Кемерово, Улан-Удэ, а в Новосибирск не могут попасть пассажиры этих же городов, а также из Красноярска и Иркутска. Прилет рейсов также задерживается. По данным онлайн-табло, минимум 10 таких случаев.