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Самолеты отменили

Рейсы авиакомпании S7 массово отменяют и задерживают в Новосибирске

13 августа 2024, 05:05
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Самолеты отменили
Авиакомпания «Сибирь» отменяет и задерживает вылеты из Новосибирска, о чем информирует прокуратура.

Инциденты зафиксированы утром 13 августа. В аэропорту Толмачево отменяют рейсы в другие города. Перевозчиком является компания S7.

Самолеты не могут выехать в Кемерово, Улан-Удэ, а в Новосибирск не могут попасть пассажиры этих же городов, а также из Красноярска и Иркутска. Прилет рейсов также задерживается. По данным онлайн-табло, минимум 10 таких случаев.

Причину в компании еще не назвали. Прокуратура уже начала проверку. Кроме того, будет установлено, соблюдались ли права пассажиров.

Недавно стала известна судьба легендарного самолета, который приземлился на пшеничном поле под Новосибирском.

Самолет S7 вынужден был прервать взлет в Новосибирске
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