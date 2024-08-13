Рейсы авиакомпании S7 массово отменяют и задерживают в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Инциденты зафиксированы утром 13 августа. В аэропорту Толмачево отменяют рейсы в другие города. Перевозчиком является компания S7.
Самолеты не могут выехать в Кемерово, Улан-Удэ, а в Новосибирск не могут попасть пассажиры этих же городов, а также из Красноярска и Иркутска. Прилет рейсов также задерживается. По данным онлайн-табло, минимум 10 таких случаев.
Причину в компании еще не назвали. Прокуратура уже начала проверку. Кроме того, будет установлено, соблюдались ли права пассажиров.
Недавно стала известна судьба легендарного самолета, который приземлился на пшеничном поле под Новосибирском.