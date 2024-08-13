С трубой кинулся на 4-летнего ребенка пьяный новосибирец

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
Все произошло во дворе дома на улице Зорге 12 августа. В тот вечер мужчина бросился на мальчика, которому всего 4 года. В руках новосибирца была железная труба.
От плачевных последствий ребенка спасли родители и очевидцы. Однако несовершеннолетний все же получил травмы, но не уточняется какие.
Как говорят очевидцы, сибиряк был пьян. В чем причина конфликта, не сообщается. В полиции подтвердили факт и сообщили о проверке.
Почти 30 лет скрывался новосибирец, который зарезал всю семью в Оренбурге. Он жестоко расправился с женщиной, беременной девушкой и ребенком. За это он получил приговор, но не такой суровый.