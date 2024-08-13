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Какие специалисты требуются

Самые высокооплачиваемые вакансии августа назвали в Новосибирске

13 августа 2024, 07:47
Фото: 1MI
Какие специалисты требуются
Стало известно, какие специалисты имеют хорошую зарплату в Новосибирске, выяснили аналитики.

Специалисты SuperJob проверили рынок труда и нашли самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают работодатели в августе. Все они открыты.

Стабильную зарплату в 200 тысяч рублей получает водитель категории Е (грузовые машины с прицепом). От 150 000 до 200 тысяч рублей может иметь шеф-кондитер. Такую же зарплату предлагают конструктору мебели.

От 150 000 до 170 тысяч ежемесячно готовы платить машинисту дорожной фрезы (на таком автомобиле рыхлят грунт). Минимум 140 тысяч предлагают зуборезчику (рабочий в сфере металлообработки и машиностроению на заводе).

Также работодатели предлагали в июле необычные вакансии: например, пармейстер, кавист, ревизор, ключник, аэродизайнер.

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