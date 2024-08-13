Самые высокооплачиваемые вакансии августа назвали в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Специалисты SuperJob проверили рынок труда и нашли самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают работодатели в августе. Все они открыты.
Стабильную зарплату в 200 тысяч рублей получает водитель категории Е (грузовые машины с прицепом). От 150 000 до 200 тысяч рублей может иметь шеф-кондитер. Такую же зарплату предлагают конструктору мебели.
От 150 000 до 170 тысяч ежемесячно готовы платить машинисту дорожной фрезы (на таком автомобиле рыхлят грунт). Минимум 140 тысяч предлагают зуборезчику (рабочий в сфере металлообработки и машиностроению на заводе).
Также работодатели предлагали в июле необычные вакансии: например, пармейстер, кавист, ревизор, ключник, аэродизайнер.