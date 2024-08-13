Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России

Разрушительные наводнения в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях, тропические ливни и ураганы, охватившие Москву и Татарстан, а также сильные засухи и невыносимая жара, затронувшие Поволжье и Кубань, — все эти климатические аномалии были зафиксированы в 2024 году.