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Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России

Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России

13 августа 2024, 17:13
Фото: Изображение Midjourney
Лето 2024 года стало для страны рекордно жарким и вызвало много негативных природных явлений. Эксперты предупреждают, что это только начало и Россию ждет увеличение числа природных катастроф и аномалий.

Как пишет newia.ru, по сравнению с 2022 годом число природных катастроф в России возросло на 22%. При этом в прошлом году зарегистрировано более тысячи опасных метеорологических явлений, примерно треть из которых нанесла значительный ущерб.

Разрушительные наводнения в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях, тропические ливни и ураганы, охватившие Москву и Татарстан, а также сильные засухи и невыносимая жара, затронувшие Поволжье и Кубань, — все эти климатические аномалии были зафиксированы в 2024 году.

Прогнозы метеорологов также вызывают большое беспокойство. Ученые сообщают, что в ближайшие годы стоит ожидать роста необычных для нашей страны природных явлений, таких как засухи, обильные дожди, лесные пожары, торнадо и ураганы.

По мнению специалистов, изменение климата не является единственным фактором, вызывающим эти природные катаклизмы. Исследования показали, что интенсивная вырубка лесов в стране играет значительную роль в данной проблеме.

К примеру, в Сочи в последние годы наблюдается резкое увеличение случаев наводнений, бурь и оползней. Это связано с уничтожением уникальных лесных массивов для возведения Олимпийского парка. Иссушение черноземных почв приводит к возникновению черных бурь, способных нанести серьезный урон как экосистемам, так и населению.

Эксперты полагают, что только массовая высадка деревьев может помочь улучшить обстановку. Однако для достижения заметных результатов потребуется довольно много времени.

#Общество#Погода
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