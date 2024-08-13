Снести кафе в форме шара у «Глобуса» намерена мэрия в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Объект в виде шара у театра «Глобус» в Октябрьском районе добивается снести мэрия. Здание много лет привлекает внимание жителей и гостей города своей интересной формой. Там есть несколько ресторанов. Владельцем его является ООО «Вита-К».
Компания построила кафе на земле, которая предназначалась только для строительства нестационарных объектов, но на деле здание имеет признаки капитального строительства.
Судебное заседание состоится 10 сентября. Сейчас Арбитражный суд постановил, что владельцу запрещено производить любые регистрации со зданием во время разбирательств.
Ранее такая же ситуация была с «Парк кафе» в центре города. Здание признали нелегальной постройкой, поэтому оно было снесено после многолетних разбирательств.