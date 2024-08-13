Телефоны на уроках запретят в новосибирских школах с 1 сентября

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Пользоваться телефонами во время уроков строго запретят детям с 1 сентября. Это правило будет действовать во всех российских школах. Ранее такой опыт в образовательных учреждениях уже был: телефоны сдавали учителям или убирали в рюкзак, но ученики серьезно к этому не относились.
Теперь, если у обучающегося заметили гаджет в руках во время урока, ему может грозить даже отчисление или другое дисциплинарное наказание.
Предполагается, что телефоны детей отвлекают от учебного процесса. Школьники сидят в соцсетях, не слушают материал учителя, а также списывают. Благодаря полному запрету гаджетов, у ребенка весь фокус внимания будет на образование.
Учебный год приближается все ближе с каждым днем и родители уже устроили ажиотаж с покупкой одежды и канцелярии для детей. Собрать ребенка на учебу уже не дешево.