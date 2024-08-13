Телефоны на уроках запретят в новосибирских школах с 1 сентября

Пользоваться телефонами во время уроков строго запретят детям с 1 сентября. Это правило будет действовать во всех российских школах. Ранее такой опыт в образовательных учреждениях уже был: телефоны сдавали учителям или убирали в рюкзак, но ученики серьезно к этому не относились.