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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В школах запретят пользоваться смартфоном

Телефоны на уроках запретят в новосибирских школах с 1 сентября

13 августа 2024, 06:03
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В школах запретят пользоваться смартфоном
Телефонам запретят пользоваться школьникам из Новосибирской области, когда начнется учебный год, сообщили в министерстве образования региона.

Пользоваться телефонами во время уроков строго запретят детям с 1 сентября. Это правило будет действовать во всех российских школах. Ранее такой опыт в образовательных учреждениях уже был: телефоны сдавали учителям или убирали в рюкзак, но ученики серьезно к этому не относились.

Теперь, если у обучающегося заметили гаджет в руках во время урока, ему может грозить даже отчисление или другое дисциплинарное наказание.

Предполагается, что телефоны детей отвлекают от учебного процесса. Школьники сидят в соцсетях, не слушают материал учителя, а также списывают. Благодаря полному запрету гаджетов, у ребенка весь фокус внимания будет на образование.

Учебный год приближается все ближе с каждым днем и родители уже устроили ажиотаж с покупкой одежды и канцелярии для детей. Собрать ребенка на учебу уже не дешево.

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