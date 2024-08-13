Трамп назвал причину выхода Байдена из предвыборной гонки

Трамп указал на нездоровье президента США. Он заметил, что в нынешнем состоянии действующий американский лидер близок к стадии овоща. Политик рассказал, что видел снимки Байдена с отдыха на пляже. На кадрах глава Белого дома, по словам Трампа, выглядел плохо.