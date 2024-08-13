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Трамп назвал причину выхода Байдена из предвыборной гонки

13 августа 2024, 06:15
Глава Белого дом Джо Байден отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке из-за госпереворота. Такое заявление в интервью американскому бизнесмену Илону Маску сделал кандидат на пост президента США Дональд Трамп.

По его словам, Байдена буквально вытеснили из предвыборной гонки представители Демократической партии, пишет 360ru.

«Это был переворот против президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить», — заверил Трамп.

Демократы сказали Байдену, что убрать его кандидатуру на пост главы государства могут «по-хорошему, а могут сделать это по-жесткому».

Трамп указал на нездоровье президента США. Он заметил, что в нынешнем состоянии действующий американский лидер близок к стадии овоща. Политик рассказал, что видел снимки Байдена с отдыха на пляже. На кадрах глава Белого дома, по словам Трампа, выглядел плохо.

Также кандидат в президенты США высказался о своем новом оппоненте Камале Харрис. Он назвал ее еще более некомпетентной в делах государства, чем Байден.

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