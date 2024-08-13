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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Погиб мужчина

В лобовом ДТП с фурой погиб молодой водитель из Новосибирской области

13 августа 2024, 11:15
Фото: ГАИ
Погиб мужчина
В Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб молодой мужчина, подробности дали в ГАИ.

Все случилось в дневное время 13 августа в Татарском районе. Фурой управлял 45-летний мужчина, который в один момент не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения.

Грузовик столкнулся с «Газелью» под управлением 26-летнего водителя. От удара машину смяло. Молодой мужчина погиб. Его пассажирка, примерно такого же возраста, пострадала и сейчас в больнице.

Все детали ДТП устанавливает Госавтоинспекция. В ведомстве напомнили, что водителям важно соблюдать режим труда и отдыха, чтобы не допустить таких трагедий.

В Новосибирске случалось резонансное ДТП, в котором бабушке оторвало ногу. Пенсионер перепутал педали газа и тормоза и на всей скорости влетел на машине в подъезд, где выходила женщина.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб#18+
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