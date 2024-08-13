В лобовом ДТП с фурой погиб молодой водитель из Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Все случилось в дневное время 13 августа в Татарском районе. Фурой управлял 45-летний мужчина, который в один момент не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения.
Грузовик столкнулся с «Газелью» под управлением 26-летнего водителя. От удара машину смяло. Молодой мужчина погиб. Его пассажирка, примерно такого же возраста, пострадала и сейчас в больнице.
Все детали ДТП устанавливает Госавтоинспекция. В ведомстве напомнили, что водителям важно соблюдать режим труда и отдыха, чтобы не допустить таких трагедий.
В Новосибирске случалось резонансное ДТП, в котором бабушке оторвало ногу. Пенсионер перепутал педали газа и тормоза и на всей скорости влетел на машине в подъезд, где выходила женщина.