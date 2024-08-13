Всю семью с ребенком зарезал житель Новосибирска и скрывался 29 лет

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Жестокое убийство произошло почти 30 лет назад в Оренбурге. Тогда двое подростков, которым было 16 и 17 лет, решили ограбить местную предпринимательницу.
Под видом покупателей вещей они пришли к женщине домой. В этот момент в квартиру пришла ее беременная дочь, которой было 19 лет и 10-летний сын. Всю семью связали. Парни зарезали их, а затем обнесли квартиру на 15 млн рублей.
Затем они скрылись. Убийц не могли найти 29 лет. Всю жизнь они жили по другим документам, в разных городах (один в Омске, второй в Новосибирске). Спустя столько лет злоумышленников все-таки нашли. Их приговорили к 9 годам колонии.
Недавно в Бердске убили мать двоих детей. Предполагается, что сделал это ее возлюбленный. Женщину подожгли в квартире.