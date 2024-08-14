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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Ребенок пропал

4-летний мальчик пропал вместе с мамой в Новосибирске — они могли скрыться на машине

14 августа 2024, 06:12
Фото: 1MI
Ребенок пропал

Четырехлетний мальчик пропал вместе с мамой в Новосибирске

Ребенок пропал после прогулки с мамой в Новосибирске, сейчас его разыскивает родной отец.

Новосибирец развелся со своей женой. У них остался 4-летний сын. Сейчас родители борются за мальчика в суде. Каждый желает, чтобы ребенок жил с ним.

В настоящий момент малыш проживает вместе с отцом. С ребенком изъявила погулять желание мама. После прогулки, когда она должна была доставить сына в назначенное время, женщина перестала выходить на связь.

До сих пор неизвестно местонахождение несовершеннолетнего, пишет КП-Новосибирск. Отец считает, что сын с бывшей женой могли скрыться на автомобиле «Ниссан x-trail».

Еще у одной горе-матери могут забрать пятерых детей. Женщина ведет треш-стримы и хайпится на контенте, который приходится не по нраву публике.

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