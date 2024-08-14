4-летний мальчик пропал вместе с мамой в Новосибирске — они могли скрыться на машине

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Новосибирец развелся со своей женой. У них остался 4-летний сын. Сейчас родители борются за мальчика в суде. Каждый желает, чтобы ребенок жил с ним.
В настоящий момент малыш проживает вместе с отцом. С ребенком изъявила погулять желание мама. После прогулки, когда она должна была доставить сына в назначенное время, женщина перестала выходить на связь.
До сих пор неизвестно местонахождение несовершеннолетнего, пишет КП-Новосибирск. Отец считает, что сын с бывшей женой могли скрыться на автомобиле «Ниссан x-trail».
Еще у одной горе-матери могут забрать пятерых детей. Женщина ведет треш-стримы и хайпится на контенте, который приходится не по нраву публике.