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Билеты на самолет выросли на 20% — куда слетать новосибирцам дешевле всего

Билеты на самолет выросли на 20% — куда слетать новосибирцам дешевле всего

14 августа 2024, 16:40
Фото: 1MI
С начала лета цены на авиаперелет выросли почти на 20%, и это только в экономклассе, такие данные озвучит Новосибирскстат.

В июне цены на авиаперелет в экономическим классе в регионе подскочили на 19 с лишним процентов. Не отстают и другие виды транспорта. Так, аренда автомобилей поднялась почти на 15%, такси — на 8,2%. Билет в междугороднем автобусе поднялся в цене на 7,5%. Есть и хорошая новость: билет в купе скорых поездов подешевел на 1,6%.

На фоне роста цен на транспортные услуги аналитики подсчитали, на сколько выросла цена летнего отдыха. Если рассматривать зарубежные направления, то наиболее всего подорожали поездки в Беларусь (на 23,2%), в ОАЭ (14,6%), в страны
Закавказья (5,2%), Египет (5,1%), в ряде стран Средней Азии (4,7%), Турции (почти 3%).

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К слову, стоимость автомобильного топлива тоже порядком выросла в Новосибирской области, несмотря на наложенный запрет на экспорт.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Самолет#Путешествия#Рост цен
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