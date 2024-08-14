Билеты на самолет выросли на 20% — куда слетать новосибирцам дешевле всего

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В июне цены на авиаперелет в экономическим классе в регионе подскочили на 19 с лишним процентов. Не отстают и другие виды транспорта. Так, аренда автомобилей поднялась почти на 15%, такси — на 8,2%. Билет в междугороднем автобусе поднялся в цене на 7,5%. Есть и хорошая новость: билет в купе скорых поездов подешевел на 1,6%.
На фоне роста цен на транспортные услуги аналитики подсчитали, на сколько выросла цена летнего отдыха. Если рассматривать зарубежные направления, то наиболее всего подорожали поездки в Беларусь (на 23,2%), в ОАЭ (14,6%), в страны
Закавказья (5,2%), Египет (5,1%), в ряде стран Средней Азии (4,7%), Турции (почти 3%).
К слову, стоимость автомобильного топлива тоже порядком выросла в Новосибирской области, несмотря на наложенный запрет на экспорт.