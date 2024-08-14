Билеты на самолет выросли на 20% — куда слетать новосибирцам дешевле всего

В июне цены на авиаперелет в экономическим классе в регионе подскочили на 19 с лишним процентов. Не отстают и другие виды транспорта. Так, аренда автомобилей поднялась почти на 15%, такси — на 8,2%. Билет в междугороднем автобусе поднялся в цене на 7,5%. Есть и хорошая новость: билет в купе скорых поездов подешевел на 1,6%.