Что должно быть на столе в Медовый Спас 14 августа

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Тогда же начинался сбор мёда и последующее его освящение. Не удивительно, что праздник, приходящийся на август, был тесно связан с урожаем, а значит и с вкусным и сытным столом. Общественная служба новостей выяснила, что традиционно должно быть на столе в Медовый Спас 14 августа 2024 года.
Медовые пироги являются одним из самых популярных блюд, которое готовят на Медовый Спас. Эти пироги могут иметь самые разные начинки, например, яблоки, орехи, маковое семя или творог. Зачастую эти блюда готовились в постных вариациях, без сливочного масла и других жиров животного происхождения.
Еще одно традиционное блюдо, без которого сложно представить праздник Медового Спаса. Такие пряники могут быть приготовлены в самых различных формах и украшены глазурью или сахарной пудрой.
Сбитень — это традиционный русский напиток, который можно приготовить на Медовый Спас. В отличие от медовухи, сбитень не содержит алкоголя, который запрещено употреблять в этот день. Его готовят на основе меда, добавляя для вкуса различные ягоды и специи.
Необычный рецепт кваса, который украсит стол в день Медового спаса и приятно удивит гостей и домашних. В кипящей воде, куда поместили сухари, разводят мед, после чего в остывшую до 20 градусов жидкость добавляют дрожжи и лимонный сок, оставляя стоять на 10-12 часов. В результате получается необычный квас, который следует подавать хорошо охлажденным.
Это сладкое блюдо нравится как детям, так и взрослым. Тем более что готовится оно очень легко и просто. Это яблоки с извлеченной сердцевиной, куда помещены орехи, изюм, мед и специи. Отличный десерт к Медовому Спасу.
Также очень простое и очень вкусное блюдо. Тыкву режут на кусочки, заливают медом и специями и запекают в духовке. В итоге получается сытное и необычное блюдо, которое украсит стол в день Медового Спаса.
Классический торт из меда, рецепт которого хранится и передается в каждой семье по наследству. Несмотря на то, что этот торт готовится не так уж и просто, для многих он является одним из любимых десертов, вкус которого наводит воспоминания о детстве и бабушкиной кухне.
Не обязательно выбирать только традиционные блюда. К Медовому Спасу вы можете приготовить и более современные блюда на основе меда: медовый мусс, медовые маффины, медовые панкейки или медовое мороженое. Мед придаст десертам сладость и аромат, делая их идеальным завершением праздничного ужина.
Православным верующим следует помнить, что день Медового Спаса совпадает с началом двухнедельного Успенского поста. В понедельник, среду и пятницу — самый строгий пост, сухоядение, то есть пищу готовить нельзя, во вторник и четверг пищу готовить можно, но без масла, а в субботу и воскресенье допускалось добавлять в пищу масло и употреблять вино.
Помимо традиционных блюд, которые обязательно в этот праздник хозяйки ставили на стол, существовали приметы, к которым наши предки прислушивались.