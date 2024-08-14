Чудом спасли на вертолете в Республике Алтай заболевшую туристку из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Инцидент произошел у озера Ак-Кем, у горы Белухи. Женщина была на высоте и внезапно почувствовала себя плохо. Ее состояние каждый час было все хуже и хуже.
У нее были резкие боли в животе. Рядом были спасатели. Они связались с МЧС, чтобы сибирячку эвакуировали.
Тогда на место выехал вертолет с врачами. Жительнице Новосибирска оказали помощь, погрузили ее в вертолет и доставили в больницу. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.
Ранее в Республике Алтай утонул 13-летний подросток из Новосибирска, который случайно оступился и упал в реку Катунь.