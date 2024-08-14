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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Женщине помогли

Чудом спасли на вертолете в Республике Алтай заболевшую туристку из Новосибирска

14 августа 2024, 06:05
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Женщине помогли
Туристке из Новосибирска стало плохо во время отдыха на Алтае, о чем проинформировали в Минздраве.

Инцидент произошел у озера Ак-Кем, у горы Белухи. Женщина была на высоте и внезапно почувствовала себя плохо. Ее состояние каждый час было все хуже и хуже.

У нее были резкие боли в животе. Рядом были спасатели. Они связались с МЧС, чтобы сибирячку эвакуировали.

Тогда на место выехал вертолет с врачами. Жительнице Новосибирска оказали помощь, погрузили ее в вертолет и доставили в больницу. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Республике Алтай утонул 13-летний подросток из Новосибирска, который случайно оступился и упал в реку Катунь.

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