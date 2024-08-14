Доверчивая сибирячка купила автобусный тур Новосибирск-Стамбул и потеряла 13 тысяч

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Жительница Томска решила отдохнуть за границей. В соцсетях она подписалась на различные туристические группы, а после, ей пришло личное сообщение.
Ей предложили выгодный тур на автобусе из Новосибирска до Стамбула. Стоил он всего 13 тысяч рублей. Он якобы был горящий, от того и низкая цена.
Не раздумывая женщина купила путевку. Правда, мошенник перестал выходить с ней на связь. В настоящий момент возбуждено дело, а сибирячка надеется, что деньги ей все-таки вернут.
Другая туристка на Алтае была спасена санавиацией. Ей внезапно стало плохо, поэтому за сибирячкой приехал вертолет.