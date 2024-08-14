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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Женщина хотела в Турцию

Доверчивая сибирячка купила автобусный тур Новосибирск-Стамбул и потеряла 13 тысяч

14 августа 2024, 06:23
Фото: 1MI
Женщина хотела в Турцию

Сибирячка стала жертвой, купив автобусный тур Новосибирск-Стамбул за 13 тысяч

Россиянка взяла дешевый тур из Новосибирска в Стамбул и стала жертвой мошенников, сообщили в МВД.

Жительница Томска решила отдохнуть за границей. В соцсетях она подписалась на различные туристические группы, а после, ей пришло личное сообщение.

Ей предложили выгодный тур на автобусе из Новосибирска до Стамбула. Стоил он всего 13 тысяч рублей. Он якобы был горящий, от того и низкая цена.

Не раздумывая женщина купила путевку. Правда, мошенник перестал выходить с ней на связь. В настоящий момент возбуждено дело, а сибирячка надеется, что деньги ей все-таки вернут.

Другая туристка на Алтае была спасена санавиацией. Ей внезапно стало плохо, поэтому за сибирячкой приехал вертолет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отдых#Туризм#Туристы#Турция#Обман#Томск
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