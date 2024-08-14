Дожди прольют весь август в Новосибирске — погода на конец лета 2024

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:02
Updated Сегодня, 02:02
Лишь несколько ясных дней обещает «Яндекс. Погода». До конца месяца в регионе прольют дожди и ливень с грозами. Средняя температура воздуха будет +20, а к концу месяца похолодает до +10 днем.
Сайт gismeteo прогнозирует ни одного ясного дня в августе. Каждый день будет идти дождь. Жару до +26 обещают только на этой неделе. Затем столбик термометра покажет среднюю температуру до +23. К сентябрю начнется похолодание.
Погода на 2 сентября в этом году тоже не порадует школьников. В этот раз линейки перенесли на 2 число из-за выходного дня. Синоптики обещают в праздник дожди.