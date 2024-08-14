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Дождь будет идти месяц

Дожди прольют весь август в Новосибирске — погода на конец лета 2024

14 августа 2024, 02:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дождь будет идти месяц

Дожди прольют весь август в Новосибирске

Новосибирск зальет ежедневными дождями в последний месяц лета, о чем говорят данные погодных сервисов.

Лишь несколько ясных дней обещает «Яндекс. Погода». До конца месяца в регионе прольют дожди и ливень с грозами. Средняя температура воздуха будет +20, а к концу месяца похолодает до +10 днем.

Сайт gismeteo прогнозирует ни одного ясного дня в августе. Каждый день будет идти дождь. Жару до +26 обещают только на этой неделе. Затем столбик термометра покажет среднюю температуру до +23. К сентябрю начнется похолодание.

Погода на 2 сентября в этом году тоже не порадует школьников. В этот раз линейки перенесли на 2 число из-за выходного дня. Синоптики обещают в праздник дожди.

Дожди зальют Новосибирск: сколько продержится пасмурная погода
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ливень#Лето#Дождь
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