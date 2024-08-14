Двух экс-полицейских будут судить за убийство мужчины в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Помимо убийства, бывших правоохранителей отделения «Усть-Таркское» обвиняют в ряде должностных преступлений. Речь идет об убийстве Владимира Поторкина. Молодой мужчина исчез в 2013 году, местная полиция объясняла пропажу его неадекватным поведением. После долгих поисков его тело было найдено изувеченным. В частности, у погибшего отсутствовали глаза, замечены следы от наручников.
В результате были задержаны два сотрудника отделения. Их будут судить за убийство, превышение должностных полномочий, халатность, похищение оружия.
По версии следствия, фигуранты сначала применили насилие к мужчине, а затем решили скрыть это. Жертву убили, тело спрятали.