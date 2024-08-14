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Двух экс-полицейских будут судить за убийство мужчины в Новосибирской области

Двух экс-полицейских будут судить за убийство мужчины в Новосибирской области

14 августа 2024, 06:41
Фото: 1MI
В Новосибирский областной суд ушло дело двух сотрудников полиции, обвиняемых по ряду тяжких статей УК РФ, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Помимо убийства, бывших правоохранителей отделения «Усть-Таркское» обвиняют в ряде должностных преступлений. Речь идет об убийстве Владимира Поторкина. Молодой мужчина исчез в 2013 году, местная полиция объясняла пропажу его неадекватным поведением. После долгих поисков его тело было найдено изувеченным. В частности, у погибшего отсутствовали глаза, замечены следы от наручников.

В результате были задержаны два сотрудника отделения. Их будут судить за убийство, превышение должностных полномочий, халатность, похищение оружия.

По версии следствия, фигуранты сначала применили насилие к мужчине, а затем решили скрыть это. Жертву убили, тело спрятали.

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Напомним, сотрудники того же отделения сейчас обвиняются в убийстве и сокрытии тела другого человека — 15-летней Натальи Матюхиной. Дело в отношении двух фигурантов сначала направили в суд, но позже его вернули из-за ошибок.

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