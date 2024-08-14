Джеймс Кэмерон рассказал о работе над таинственным проектом

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Как сообщает newkhakasiya.online, Кэмерон признался, что с интересом наблюдает за развитием созданных им историй, которые продолжают снимать без его участия. Тем не менее он заявил, что приложит руку к созданию следующего проекта о терминаторе. Однако режиссер не уточнил, будет ли это фильм, сериал или аниме. Подробности проекта пока не разглашаются.
Напомним, что первый фильм про терминатора вышел в 1984 году, то есть 40 назад, а второй — спустя семь лет, в 1991 году. В обеих картинах главную роль киборга Т-800 исполнил Арнольд Шварценеггер.