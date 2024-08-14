Джеймс Кэмерон рассказал о работе над таинственным проектом

Как сообщает newkhakasiya.online, Кэмерон признался, что с интересом наблюдает за развитием созданных им историй, которые продолжают снимать без его участия. Тем не менее он заявил, что приложит руку к созданию следующего проекта о терминаторе. Однако режиссер не уточнил, будет ли это фильм, сериал или аниме. Подробности проекта пока не разглашаются.