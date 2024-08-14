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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над таинственным проектом

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над таинственным проектом

14 августа 2024, 08:25
Фото: Кадр из фильма «Терминатор: Битва за будущее»
Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон поделился с журналистами своими планами по созданию нового проекта по вселенной «Терминатора».

Как сообщает newkhakasiya.online, Кэмерон признался, что с интересом наблюдает за развитием созданных им историй, которые продолжают снимать без его участия. Тем не менее он заявил, что приложит руку к созданию следующего проекта о терминаторе. Однако режиссер не уточнил, будет ли это фильм, сериал или аниме. Подробности проекта пока не разглашаются.

Напомним, что первый фильм про терминатора вышел в 1984 году, то есть 40 назад, а второй — спустя семь лет, в 1991 году. В обеих картинах главную роль киборга Т-800 исполнил Арнольд Шварценеггер.

#Общество
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