Фестиваль боевых искусств «Za Победу» в Голованове прошел под эгидой ПЦБК и РСБИ

Для гостей праздника были организованы различные мастер-классы: от метания ножей до управления беспилотными летательными аппаратами. Победителям вручили медали и памятные подарки. ПЦБК оказывает поддержку многим спортивным мероприятиям в микрорайоне Голованово, а в ДК «Бумажник» для детей предусмотрены бесплатные спортивные секции. С 2024 года в микрорайоне будут развиваться спортивные единоборства, что стало возможным благодаря сотрудничеству ПЦБК и РСБИ, которые совместно организовали движение «Лига ПЦБК».