Фестиваль боевых искусств «Za Победу» в Голованове прошел под эгидой ПЦБК и РСБИ

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Издание properm.ru пишет, что участниками мероприятия стали сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании и жители микрорайона. Фестиваль стал первым для молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК».
Для гостей праздника были организованы различные мастер-классы: от метания ножей до управления беспилотными летательными аппаратами. Победителям вручили медали и памятные подарки. ПЦБК оказывает поддержку многим спортивным мероприятиям в микрорайоне Голованово, а в ДК «Бумажник» для детей предусмотрены бесплатные спортивные секции. С 2024 года в микрорайоне будут развиваться спортивные единоборства, что стало возможным благодаря сотрудничеству ПЦБК и РСБИ, которые совместно организовали движение «Лига ПЦБК».
По словам генерального директора ПЦБК Юрия Маркова, компания уже имеет опыт реализации спортивных проектов. С 2021 года с детьми микрорайона Голованово проводят тренировки воспитанники пермского хоккейного клуба «Молот». Марков подчеркнул, что подрастающему поколению важно обеспечить возможность заниматься спортом, а также добавил, что боевые искусства воспитывают дух и патриотизм.
Цели и задачи движения «Лига ПЦБК» закреплены в соглашении между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 микрорайона Бумкомбинат. Символом дружбы стал флаг движения, который вручил кадетам школы исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских. Он также отметил, что организация активно поддерживает патриотическое воспитание молодежи и развитие единоборств.
На открытии фестиваля присутствовали представители краевого министерства спорта, администрации района и штаба общественной поддержки Пермского края. Повышенное внимание уделили патриотической составляющей мероприятия.
Гости имели возможность наблюдать за показательными выступлениями спортсменов из краевых спортивных федераций различных единоборств, а также центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.
Фестиваль боевых искусств «Za Победу» был приурочен ко Дню физкультурника и Году семьи в России. В сентябре в ДК «Бумажник» пройдет день открытых дверей молодёжно-спортивного движения «Лига ПЦБК», где подростки из Голованова смогут встретиться с тренерами и записаться в интересующие их секции.