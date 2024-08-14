Излишками урожая могут накормить дачники животных Новосибирского зоопарка

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Больше 10 лет зоопарк проводит акцию «Добрый урожай». Это когда дачники приносят в зверинец овощи и фрукты со своих грядок. Огородники и без акции постоянно норовят накормить животных, за что их постоянно благодарят. Сейчас это лишь организованное мероприятие, так как новосибирцы добровольно приносят излишки овощей, которым после накормят зверей.
«Зоопарк бесконечно признателен всем, кто делится с животными плодами своего труда».
Принести плоды можно к главному входу и оставить их в подготовленных для этого ящиках, где урожай доставят на кухню, а потом к вольерам. Данная акция продлится до конца сентября. Приносить можно только свежие плоды, так как старыми кормить жителей зверинца запрещено.
А в этом году дачники могли остаться без урожая, потому что плоды начали атаковывать слизни.