Излишками урожая могут накормить дачники животных Новосибирского зоопарка

Больше 10 лет зоопарк проводит акцию «Добрый урожай». Это когда дачники приносят в зверинец овощи и фрукты со своих грядок. Огородники и без акции постоянно норовят накормить животных, за что их постоянно благодарят. Сейчас это лишь организованное мероприятие, так как новосибирцы добровольно приносят излишки овощей, которым после накормят зверей.