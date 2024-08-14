Как проверить на нитраты овощи и фрукты на прилавках — 5 годных лайфхаков

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Покупателя должны насторожить крупные плоды. Например, помидоры не могут быть огромными, ведь такие на грядках не растут. Или же присмотритесь к ярким овощам и фруктам, имеющим идеальную форму.
Не бойтесь понюхать овощи. Они должны пахнуть приятно, если они свежие. Магазинные овощи пахнут химией или же запах отсутствует вовсе, пишет newia со ссылкой на доцента кафедры биотехнологии МГУ.
Не стоит выбирать идеальные овощи. Небольшие несовершенства на плодах говорят об их натуральности. На яблоках темные пятна — хороший знак, на клубнике черные точки — признак нитратов, желтые волокна при разрезе арбуза — он отравлен химией.
Лучше всего покупать овощи и фрукты только в сезон.
Обращайте внимание на семена. Если у овощей их нет, например, у огурцов, то в них содержатся нитраты.
Хоть за окном сейчас и лето, а вот цены на овощи стремительно выросли в Новосибирской области.