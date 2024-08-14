Кастинг кулинарного шоу провалила новосибирская школьница с инопланетным тортом

Ведущим вкус блюда не понравился и в финал она не прошла. Школьница призналась, что делала торт уже в Москве, а не в Новосибирске. Ее не пустили на борт самолета с кулинарным изделием. Она поблагодарила ведущих за возможность побывать на данном шоу.