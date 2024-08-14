atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Девочка не прошла дальше

Кастинг кулинарного шоу провалила новосибирская школьница с инопланетным тортом

14 августа 2024, 09:11
Фото: телеканал «Пятница»
Девочка не прошла дальше
Красивый, но невкусный торт приготовила школьница из Новосибирска, рассказал телеканал «Пятница».

На шоу «Кондитер. Дети» пришла юная сибирячка. Эвелина Лебедева угостила тортом Рената Агзамова. Десерт был зеленого цвета, а сверху были разные инопланетные существа. Начинка была с маком и манго.

Ведущим вкус блюда не понравился и в финал она не прошла. Школьница призналась, что делала торт уже в Москве, а не в Новосибирске. Ее не пустили на борт самолета с кулинарным изделием. Она поблагодарила ведущих за возможность побывать на данном шоу.

Среди самой высокооплачиваемой вакансией в Новосибирске стала профессия кондитер. Таким специалистам предлагают до 200 тысяч рублей.

Медиум из Новосибирска поразила сваху Розу Сябитову в реалити-шоу
Узнать подробнее
Читайте также:
Участница шоу «Четыре жены» из Новосибирска проиграла соперницамСкандальная блогерша из Новосибирска пришла на шоу «Четыре жены»Горе-мать из Новосибирска объявилась в жизни брошенных детей спустя 13 лет
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Еда#Шоу#Торт#Реалити-шоу#Кондитер
Подпишитесь
Дожди прольют весь август в Новосибирске — погода на конец лета 2024
Сегодня, 02:00
Стало известно, почему на самом деле не было света в Искитиме
Сегодня, 04:48
Лето, а овощи дорожают: за что еще придется больше платить в Новосибирске
Сегодня, 04:20
Излишками урожая могут накормить дачники животных Новосибирского зоопарка
Сегодня, 03:30
Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск — от нее страдают метеозависимые
Сегодня, 03:01
Бывшая новосибирского блогера Давы Ольга Бузова застряла в сибирской деревне
Вчера, 13:30