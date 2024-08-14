Кастинг кулинарного шоу провалила новосибирская школьница с инопланетным тортом

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
На шоу «Кондитер. Дети» пришла юная сибирячка. Эвелина Лебедева угостила тортом Рената Агзамова. Десерт был зеленого цвета, а сверху были разные инопланетные существа. Начинка была с маком и манго.
Ведущим вкус блюда не понравился и в финал она не прошла. Школьница призналась, что делала торт уже в Москве, а не в Новосибирске. Ее не пустили на борт самолета с кулинарным изделием. Она поблагодарила ведущих за возможность побывать на данном шоу.
Среди самой высокооплачиваемой вакансией в Новосибирске стала профессия кондитер. Таким специалистам предлагают до 200 тысяч рублей.