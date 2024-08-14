Лето, а овощи дорожают: за еще придется больше платить в Новосибирске

В июле за месяц выросли цены на ряд овощей, среди них картофель (на 12%), капуста (почти 9%), томаты (+5,6%), огурцы (+4,7%). Окрошка получится дороговатой. Лук, грибы, замороженные овощи и апельсины в среднем поднялись в цене на 3%. А вот виноград, свекла, груши, бананы, чеснок подешевели — до 14%. Кстати, грибы не обязательно покупать в магазине. В лесах сейчас можно найти разные виды, нужно только уметь их готовить.