Лето, а овощи дорожают: за еще придется больше платить в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В июле за месяц выросли цены на ряд овощей, среди них картофель (на 12%), капуста (почти 9%), томаты (+5,6%), огурцы (+4,7%). Окрошка получится дороговатой. Лук, грибы, замороженные овощи и апельсины в среднем поднялись в цене на 3%. А вот виноград, свекла, груши, бананы, чеснок подешевели — до 14%. Кстати, грибы не обязательно покупать в магазине. В лесах сейчас можно найти разные виды, нужно только уметь их готовить.
Плохие новости для любителей полуфабрикатов. Выросли цены на колбасу разных видов, пельмени, манты, равиоли — в среднем на 3%. Собраться на пикник теперь тоже выйдет дороже. Так, баранина, говядина, куриные окорочка показали рост почти на 2%. При этом можно смело налегать на мясной фарш и консервы — они хоть немного, но подешевели.
Позавтракать овсяной кашей теперь стоит дороже — хлопья «Геркулес» подорожали на +5,5%, как и сварить гороховый суп или лобио — эти ингредиенты показали рост на +3,4%.
Выпить зерновой кофе также стало дороже — на 9,5%, какао — на 6,8%. Бутерброды подорожали за счет роста цен на хлеб (как ржаной муки так и пшеничной — на +2,6%. А вот куриные яйца, цены на которые волнуют потребителей, наоборот, подешевели (на 1%). Может, дело отчасти в том, что производить в регионе их стали меньше.