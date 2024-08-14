Медовый Спас-2024: что категорически нельзя делать в этот день

Медовый Спас берет свое начало из древних времен, когда 14 августа церковь вспоминала обретение Креста Господня и чудо, совершенное в Византии, где с крестом прошли крестным ходом, и это помогло избавиться от болезней. В этот день в храмах освящали мед, воду и мак, отсюда и другое название праздника — Маковей. Считалось, что освященный мед и вода обретают особую силу, помогая в исцелении болезней и защите от зла.