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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Что категорически нельзя делать в Медовый Спас, рассказали новосибирцам

Медовый Спас-2024: что категорически нельзя делать в этот день

14 августа 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney

Что категорически нельзя делать в Медовый Спас, рассказали новосибирцам

Медовый Спас, или Маковей, отмечается ежегодно 14 августа и является первым из трех Спасов, предшествующих осенним праздникам. Рассказываем, как провести этот день.

Этот день имеет глубокие корни в православной традиции и сельскохозяйственном календаре. Праздник объединяет религиозные обряды и народные традиции, посвященные сбору первого мёда и благословению воды, пишут «Новые известия».

История и значение праздника

Медовый Спас берет свое начало из древних времен, когда 14 августа церковь вспоминала обретение Креста Господня и чудо, совершенное в Византии, где с крестом прошли крестным ходом, и это помогло избавиться от болезней. В этот день в храмах освящали мед, воду и мак, отсюда и другое название праздника — Маковей. Считалось, что освященный мед и вода обретают особую силу, помогая в исцелении болезней и защите от зла.

На Медовый Спас принято готовить пищу с использованием мёдаНа Медовый Спас принято готовить пищу с использованием мёда
На Медовый Спас принято готовить пищу с использованием мёда
Фото: Изображение Midjourney
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Традиции Медового Спаса

Одной из ключевых традиций Медового Спаса является освящение мёда в церквях. После службы принято приносить мёд домой и готовить из него различные блюда. Также освящают воду и мак, который добавляют в угощения, такие как маковики — пироги и булочки с маковой начинкой.

На Медовый Спас также начинается Успенский пост, поэтому в этот день принято готовить постные блюда с использованием мёда и мака. Медовые напитки, медовые пряники и другие лакомства занимают центральное место на праздничном столе.

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Что можно и нельзя делать в день Медового Спаса

Что можно делать:

  • Освящать мёд, воду и мак. Это главный обряд дня, который символизирует благодарность за урожай и стремление к духовной чистоте.
  • Готовить блюда с мёдом и маком. Традиционные угощения помогут создать атмосферу праздника и проявить уважение к обычаям предков. Обратите внимание на удорожание ряда продуктов при составления списка покупок.
  • Участвовать в благотворительности. В старину было принято делиться мёдом с теми, кто в нем нуждается, и это считалось важным актом милосердия. Кстати, в Новосибирске сейчас идет сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Мы публиковали список необходимого и адреса.
  • Начинать уборку урожая. Медовый Спас символизирует начало сбора мёда и урожая, так что в этот день можно начинать работы на полях и огородах. А излишки урожая можно отдать животным Новосибирского зоопарка.

Чего нельзя делать:

  • Работать по дому. Многие считают, что в этот день лучше избегать тяжелой работы, особенно той, что связана с домашним хозяйством.
  • Ссориться и проявлять негативные эмоции. День следует провести в гармонии и спокойствии, избегая конфликтов и недоразумений. Проявление агрессии может стать поводом для уголовного дела. Так, новосибирца теперь будут судить за попытку убийства 4-летки.
  • Употреблять алкоголь. Поскольку Медовый Спас совпадает с началом поста, от употребления алкоголя следует воздержаться. Да и вообще алкоголь употреблять не стоит. На днях новосибирца за пьянку в чаше Вечного огня вовсе отправили в колонию.
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Как провести Медовый Спас

  • Посетите церковь. Участие в утренней службе и освящение мёда и воды — важная часть праздника, которая поможет ощутить его духовное значение.
  • Приготовьте праздничные блюда. Попробуйте приготовить традиционные маковики или медовые пряники, чтобы угостить семью и друзей.
  • Проведите день в кругу семьи. Медовый Спас — хороший повод собраться вместе, поблагодарить друг друга и провести время в теплой атмосфере.
  • Сделайте доброе дело. Поделитесь медом или другим угощением с нуждающимися, чтобы разделить радость праздника с другими. Опять же, вспомните про зоопарк.

Медовый Спас — это не только начало Успенского поста, но и праздник, объединяющий веру, традиции и благодарность за плоды земли. Соблюдение обычаев и традиций этого дня помогает ощутить связь с прошлым и создать теплую атмосферу в кругу близких.

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