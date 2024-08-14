Медовый Спас-2024: что категорически нельзя делать в этот день

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Этот день имеет глубокие корни в православной традиции и сельскохозяйственном календаре. Праздник объединяет религиозные обряды и народные традиции, посвященные сбору первого мёда и благословению воды, пишут «Новые известия».
Медовый Спас берет свое начало из древних времен, когда 14 августа церковь вспоминала обретение Креста Господня и чудо, совершенное в Византии, где с крестом прошли крестным ходом, и это помогло избавиться от болезней. В этот день в храмах освящали мед, воду и мак, отсюда и другое название праздника — Маковей. Считалось, что освященный мед и вода обретают особую силу, помогая в исцелении болезней и защите от зла.
Одной из ключевых традиций Медового Спаса является освящение мёда в церквях. После службы принято приносить мёд домой и готовить из него различные блюда. Также освящают воду и мак, который добавляют в угощения, такие как маковики — пироги и булочки с маковой начинкой.
На Медовый Спас также начинается Успенский пост, поэтому в этот день принято готовить постные блюда с использованием мёда и мака. Медовые напитки, медовые пряники и другие лакомства занимают центральное место на праздничном столе.
Что можно делать:
Чего нельзя делать:
Медовый Спас — это не только начало Успенского поста, но и праздник, объединяющий веру, традиции и благодарность за плоды земли. Соблюдение обычаев и традиций этого дня помогает ощутить связь с прошлым и создать теплую атмосферу в кругу близких.