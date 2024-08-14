Мигрантов-закладчиков отправили в новосибирскую колонию за 14 попыток сбыта

Двоих жителей Новосибирской области, но граждан Узбекистана, обвиняли в покушении на сбыт наркотических средств. Делали они это в Барабинске, подчиняясь куратору. Они раскладывали так называемые «закладки», где хранились запрещенные вещества и отправляли координаты.