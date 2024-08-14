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Наркотики распространяли мигранты

Мигрантов-закладчиков отправили в новосибирскую колонию за 14 попыток сбыта

14 августа 2024, 09:33
Фото: 1MI
Наркотики распространяли мигранты
В Новосибирске вынесли приговор мигрантам, которые прятали закладки с наркотиками, об этом сообщили в судебном департаменте.

Двоих жителей Новосибирской области, но граждан Узбекистана, обвиняли в покушении на сбыт наркотических средств. Делали они это в Барабинске, подчиняясь куратору. Они раскладывали так называемые «закладки», где хранились запрещенные вещества и отправляли координаты.

Вычислили закладчиков полицейские осенью прошлого года. Им вынесли приговор за 14 эпизодов сбыта. Каждый из фигурантов дела получил по 8 лет колонии строгого режима.

Приговор вынесли и другому новосибирцу, который зарезал всю семью и скрывался 30 лет. Он получил похожий срок по другой статье, как и осужденные выше.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Приговор#Наркотики
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