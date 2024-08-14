Мигрантов-закладчиков отправили в новосибирскую колонию за 14 попыток сбыта

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Двоих жителей Новосибирской области, но граждан Узбекистана, обвиняли в покушении на сбыт наркотических средств. Делали они это в Барабинске, подчиняясь куратору. Они раскладывали так называемые «закладки», где хранились запрещенные вещества и отправляли координаты.
Вычислили закладчиков полицейские осенью прошлого года. Им вынесли приговор за 14 эпизодов сбыта. Каждый из фигурантов дела получил по 8 лет колонии строгого режима.
Приговор вынесли и другому новосибирцу, который зарезал всю семью и скрывался 30 лет. Он получил похожий срок по другой статье, как и осужденные выше.