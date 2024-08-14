Мороженое в обмен на крышечки и батарейки подарят новосибирцам — куда приходить

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Очередную акцию объявили в Новосибирске по сбору крышечек и батареек. За вторсырье горожане могут получить мороженое. Затем материал отправят на переработку: батарейки утилизируют, а крышечкам дадут новую жизнь.
Сдать вторсырье можно 21 августа с 14 до 17 часов в Центральном парке: там будет стоять экомобиль.
Важно отметить, что сладкий подарок можно получить только в том случае, если объем крышечек и батареек будет достигать 0,5 или 1 кг. Одному человеку могут дать максимум пять мороженных.
За экологическую осознанность редко дарят подарки, но этим вы помогаете сделать природу чище. Существуют специальные пункты приема крышечек и батареек.