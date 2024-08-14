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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Принимают батарейки и крышечки

Мороженое в обмен на крышечки и батарейки подарят новосибирцам — куда приходить

14 августа 2024, 05:38
Фото: 1MI
Принимают батарейки и крышечки

Мороженое получат новосибирцы в обмен на крышечки и батарейки

Крышечки могут обменять новосибирцы на десерт, подробнее рассказали в МУП «САХ».

Очередную акцию объявили в Новосибирске по сбору крышечек и батареек. За вторсырье горожане могут получить мороженое. Затем материал отправят на переработку: батарейки утилизируют, а крышечкам дадут новую жизнь.

Сдать вторсырье можно 21 августа с 14 до 17 часов в Центральном парке: там будет стоять экомобиль.

Фото: МУП САХ

Важно отметить, что сладкий подарок можно получить только в том случае, если объем крышечек и батареек будет достигать 0,5 или 1 кг. Одному человеку могут дать максимум пять мороженных.

За экологическую осознанность редко дарят подарки, но этим вы помогаете сделать природу чище. Существуют специальные пункты приема крышечек и батареек.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мусор#Акция#МУП САХ
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