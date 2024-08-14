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Магнитосфера начинает успокаиваться

Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск — от нее страдают метеозависимые

14 августа 2024, 03:01
Фото: Изображение Midjourney
Магнитосфера начинает успокаиваться

Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск

Последнюю магнитную бурю в августе проживают метеозависимые люди в Новосибирской области, о чем говорят данные сервисов.

Самый пик магнитной бури пришелся на 12 августа, когда она оценивалась на 8 баллов из 10 возможных. На следующий день, 13 августа, она тоже была весьма сильной — до 6 баллов.

В среду, 14 августа, геомагнитное поле стало спокойнее. По данным сайта ru-meteo, максимально магнитная буря достигнет 4 баллов, а в стабильном состоянии будет варьироваться в пределах 3 баллов. А вот сайт gismeteo говорит, что в период с 10 до 13 часов, буря будет весьма сильной — до 6 баллов. Затем, после, успокоится до 4, а к ночи до 2.

В период бушевания магнитных бурь, больше всего страдают люди. Из-за вспышек на Солнце у метеозависимых начинает болеть голова, падать силы, проявляться депрессия. В такие моменты лучше не перегружать себя работой, быть на свежем воздухе и не садиться за руль.

Когда магнитные бури достигают такой мощности, небо в регионе окрашивается в розовый цвет и явление это называют полярным сиянием.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Магнитные бури#Метеозависимые#Магнитосфера
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