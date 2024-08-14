Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск — от нее страдают метеозависимые

В среду, 14 августа, геомагнитное поле стало спокойнее. По данным сайта ru-meteo, максимально магнитная буря достигнет 4 баллов, а в стабильном состоянии будет варьироваться в пределах 3 баллов. А вот сайт gismeteo говорит, что в период с 10 до 13 часов, буря будет весьма сильной — до 6 баллов. Затем, после, успокоится до 4, а к ночи до 2.