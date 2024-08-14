Новосибирскому бизнесмену вынесли приговор за травмы 10 детей на батутах

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
Свою предпринимательскую деятельность бизнесмен осуществлял в Бердске. Три года он руководил батутным центром «Акробат». Он нанял инструкторов, которые не имели квалификации и учили детей прыгать на батутах — без определенной методики. Как итог, пострадали 10 несовершеннолетних. Они получили разные травмы.
В отношении предпринимателя было возбуждено дело по факту оказания услуг, не соблюдающих требования безопасности, что повлекло причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Суд приговорил мужчину к 2,6 годам условно. Также было принято решение о компенсации по пяти искам на сумму в полмиллиона рублей.
Другому директору такого же центра тоже вынесли приговор, назначив условный срок.