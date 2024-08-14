Новосибирскому бизнесмену вынесли приговор за травмы 10 детей на батутах

Свою предпринимательскую деятельность бизнесмен осуществлял в Бердске. Три года он руководил батутным центром «Акробат». Он нанял инструкторов, которые не имели квалификации и учили детей прыгать на батутах — без определенной методики. Как итог, пострадали 10 несовершеннолетних. Они получили разные травмы.