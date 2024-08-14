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Дети пострадали

Новосибирскому бизнесмену вынесли приговор за травмы 10 детей на батутах

14 августа 2024, 02:38
Фото: 1MI
Дети пострадали
Бизнесмена осудили за травмы детей на батутах в Бердске Новосибирской области, сообщает прокуратура.

Свою предпринимательскую деятельность бизнесмен осуществлял в Бердске. Три года он руководил батутным центром «Акробат». Он нанял инструкторов, которые не имели квалификации и учили детей прыгать на батутах — без определенной методики. Как итог, пострадали 10 несовершеннолетних. Они получили разные травмы.

В отношении предпринимателя было возбуждено дело по факту оказания услуг, не соблюдающих требования безопасности, что повлекло причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Суд приговорил мужчину к 2,6 годам условно. Также было принято решение о компенсации по пяти искам на сумму в полмиллиона рублей.

Другому директору такого же центра тоже вынесли приговор, назначив условный срок.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Приговор#Бердск#Бизнесмен
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