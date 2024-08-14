Пенсионеры упали в траншею теплотрассы после ДТП с грузовиком в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Все произошло в Кировском районе города, когда автомобиль Renault Logan уходя от столкновения с грузовиком упал в траншею теплотрассы. В машине находились пожилые женщина и мужчина, 1953, 1955 г. р.
Как пишет VN.ru, водитель практически не пострадал, а вот сибирячке понадобилась помощь. Ее деблокировали из автомобиля и по лестнице вытащили из ямы. Пенсионеров передали бригаде скорой помощи. Водитель грузовика остался цел и невредим.
Официально в ГАИ ДТП еще не прокомментировали. Как говорят очевидцы, новосибирцам повезло, что машина приземлилась именно на колеса, а не на крышу, иначе трагедии было бы уже не избежать.
А вот смертельное ДТП произошло недавно в Татарском районе, когда уставший водитель фуры врезался в автомобиль и погубил жизнь молодого водителя.