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Женщина пострадала

Пенсионеры упали в траншею теплотрассы после ДТП с грузовиком в Новосибирске

14 августа 2024, 05:37
Фото: atas.info
Женщина пострадала
Пенсионеры едва не погибли после столкновения с грузовиком и падения в вырытую траншею, подробности сообщили в МАСС.

Все произошло в Кировском районе города, когда автомобиль Renault Logan уходя от столкновения с грузовиком упал в траншею теплотрассы. В машине находились пожилые женщина и мужчина, 1953, 1955 г. р.

Как пишет VN.ru, водитель практически не пострадал, а вот сибирячке понадобилась помощь. Ее деблокировали из автомобиля и по лестнице вытащили из ямы. Пенсионеров передали бригаде скорой помощи. Водитель грузовика остался цел и невредим.

Фото: VN.ru

Официально в ГАИ ДТП еще не прокомментировали. Как говорят очевидцы, новосибирцам повезло, что машина приземлилась именно на колеса, а не на крышу, иначе трагедии было бы уже не избежать.

А вот смертельное ДТП произошло недавно в Татарском районе, когда уставший водитель фуры врезался в автомобиль и погубил жизнь молодого водителя.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие
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