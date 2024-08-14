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Первые объекты по БКД-2024 ввели в эксплуатацию в Новосибирской области

Первые объекты по БКД-2024 ввели в эксплуатацию в Новосибирской области

14 августа 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области запланировано привести в нормативное состояние 243 км дорог и 2,1 тысяч погонных метров искусственных сооружений, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего дорожные работы идут на 104 объектах, в том числе, на участке автомобильной дороги «17 км а/д „Н-2802“ — Новосилиш — Угуй».

«На сегодняшний день все работы выполняются в соответствии с проектными решениями и без отставаний от календарного графика. Все объекты дорожно-строительного сезона 2024 года будут введены в октябре», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
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Работы полностью завершены на девяти объектах. Отремонтирован участок автомобильной дороги «17 км а/д „Н-2802“ — Новосилиш — Угуй» общей протяженностью 3,5 км недалеко от села Кушаги в Усть-Таркском районе, также отремонтирована дорога «242 км а/д „К-17р“ — Черновка — Троицкий» в Кочковском районе, участок протяженностью 1 км ведет от поселка Троицкий к дороге опорной сети «Новосибирск — Кочки — Павлодар». В Искитимском районе завершили работы на дороге «7 км а/д „Н-0804“ — Усть-Чем — 49 км а/д „К-28“, были обновлены 800 метров щебеночного покрытия, в Каргатском районе сдали в эксплуатацию участок дороги „63 км а/д „К-09“ — Сумы» общей протяженностью 1,5 км. В Коченевском районе подрядчик обновил 1 км щебеночного полотна дороги «Н-1212»-1 км а/д «Н-1206» (объездная р. п. Коченево). Также уже выполнили работы на участке дороги «Кукарка — Немки» общей протяженностью 3,8 км. По данному участку уже открыто движение, сейчас в работе у дорожников оставшийся участок на почти 4 км в Здвинском районе.

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На всех участках ликвидировали пучинообразования, восстановили профиль земляного полотна и обновили щебеночное покрытие, выполнили работы по организации дорожного движения.

Помимо этого ремонт выполнили на трех улицах города Бердска: Боровой, Химзаводской, Энгельса. Ремонт провели на участках дорог общей протяженностью 2,2 км.

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