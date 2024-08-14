Первые признаки беременности: когда обращаться к гинекологу

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Понимание этих признаков поможет своевременно обратиться за медицинской помощью и начать правильное наблюдение. Гинеколог поможет подтвердить беременность, оценить ваше здоровье и получить важные рекомендации по подготовке к рождению малыша.
Даже если тест оказался положительным, важно подтвердить беременность у специалиста. Для чего стоит записаться на прием к гинекологу:
Возможно наличие противопоказаний. Необходимо проконсультироваться со специалистом
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