atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Полис ОМС оформили 3,5 млн жителей новых российских регионов

Полис ОМС оформили 3,5 млн жителей новых российских регионов

14 августа 2024, 14:39
Фото: 1MI
3,5 миллиона жителей четырех новых регионов РФ уже получили полисы ОМС, что предоставляет доступ к качественной, современной медпомощи на бесплатной основе.

Система обязательного медицинского страхования обеспечивает всем россиянам одинаковые права, касающиеся предоставления медицинской помощи, в каждом из субъектов РФ. Как сообщает ria.ru, благодаря наличию полиса ОМС население новых регионов, как и все остальные граждане России, получает возможность бесплатно лечиться не только в регионе проживания, но и в любом субъекте РФ, включая все федеральные клиники.

Для выдачи полиса ОМС потребуется прийти в территориальный фонд ОМС, любое отделение МФЦ или же заполнить соответствующее заявление на портале «Госуслуги».

Для оформления полиса ОМС населению Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей нужно составить заявление на добавление в единый регистр застрахованных лиц. Для этого нужны паспорт гражданина РФ и СНИЛС (при наличии).

Детям, имеющим российское гражданство, после регистрации рождения и до 14 лет для получения полиса ОМС нужно свидетельство о рождении, а после 14 лет — паспорт. Также для несовершеннолетних понадобятся СНИЛС (при наличии) и паспорт законного представителя.

Современный полис обязательного медицинского страхования — цифровой. Речь идет об уникальной последовательности символов в машиночитаемом виде, в которые заложена информация о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц.

С полисом ОМС доступны бесплатно прием у врача, обследования, лечение в стационаре, вызов доктора на дом, высокотехнологичные операции по программе госгарантий.

В рамках ОМС беременным женщинам предлагается пренатальная диагностика для определения патологий развития плода, кроме того, проводится неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания у родившегося младенца.

Пары, имеющие сложности с зачатием, получают возможность воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.

Подпишитесь
Цены на бензин и газ продолжают расти в Новосибирске
Сегодня, 06:14
Стало известно, почему на самом деле не было света в Искитиме
Сегодня, 04:48
Лето, а овощи дорожают: за что еще придется больше платить в Новосибирске
Сегодня, 04:20
Излишками урожая могут накормить дачники животных Новосибирского зоопарка
Сегодня, 03:30
Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск — от нее страдают метеозависимые
Сегодня, 03:01
Бывшая новосибирского блогера Давы Ольга Бузова застряла в сибирской деревне
Вчера, 13:30