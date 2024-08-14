Полис ОМС оформили 3,5 млн жителей новых российских регионов

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Updated Сегодня, 14:39
Система обязательного медицинского страхования обеспечивает всем россиянам одинаковые права, касающиеся предоставления медицинской помощи, в каждом из субъектов РФ. Как сообщает ria.ru, благодаря наличию полиса ОМС население новых регионов, как и все остальные граждане России, получает возможность бесплатно лечиться не только в регионе проживания, но и в любом субъекте РФ, включая все федеральные клиники.
Для выдачи полиса ОМС потребуется прийти в территориальный фонд ОМС, любое отделение МФЦ или же заполнить соответствующее заявление на портале «Госуслуги».
Для оформления полиса ОМС населению Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей нужно составить заявление на добавление в единый регистр застрахованных лиц. Для этого нужны паспорт гражданина РФ и СНИЛС (при наличии).
Детям, имеющим российское гражданство, после регистрации рождения и до 14 лет для получения полиса ОМС нужно свидетельство о рождении, а после 14 лет — паспорт. Также для несовершеннолетних понадобятся СНИЛС (при наличии) и паспорт законного представителя.
Современный полис обязательного медицинского страхования — цифровой. Речь идет об уникальной последовательности символов в машиночитаемом виде, в которые заложена информация о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц.
С полисом ОМС доступны бесплатно прием у врача, обследования, лечение в стационаре, вызов доктора на дом, высокотехнологичные операции по программе госгарантий.
В рамках ОМС беременным женщинам предлагается пренатальная диагностика для определения патологий развития плода, кроме того, проводится неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания у родившегося младенца.
Пары, имеющие сложности с зачатием, получают возможность воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.