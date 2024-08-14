Полис ОМС оформили 3,5 млн жителей новых российских регионов

Система обязательного медицинского страхования обеспечивает всем россиянам одинаковые права, касающиеся предоставления медицинской помощи, в каждом из субъектов РФ. Как сообщает ria.ru, благодаря наличию полиса ОМС население новых регионов, как и все остальные граждане России, получает возможность бесплатно лечиться не только в регионе проживания, но и в любом субъекте РФ, включая все федеральные клиники.