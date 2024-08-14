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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Путину пришло письмо с просьбой не увольнять директора цирка Новосибирска

Путину пришло письмо с просьбой не увольнять директора цирка Новосибирска

14 августа 2024, 14:03
Фото: atas.info
В Новосибирске могут уволить директора местного цирка Сергея Шабанова, под письмом протеста, направленного президенту страны, подписалось более 400 человек.

В Новосибирске собрали четыре сотни подписей под обращением к Владимиру Путину с просьбой не допустить увольнения директора местного цирка Владимира Шабанова. Подписавшиеся утверждают, что начальника попросту вынуждают уволиться.

По мнению авторов письма, руководство Росгосцирка готовит фактическое увольнение нынешнего директора в связи с его позицией не заключать договоры с компаниями, которые намерены осуществлять в здании новосибирского цирка торговлю по непомерно завышенным ценам.

В обращении говорится, что Шабанова буквально заставляют обеспечить заключение договора с компанией из Самары, которая намерена предложить посетителям новосибирского цирка воду по ценам российских аэропортов, пишет РБК-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Протест#Увольнение#Владимир Путин#Цирк#Сергей Шабанов#Письмо#Росгосцирк
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