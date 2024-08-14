Путину пришло письмо с просьбой не увольнять директора цирка Новосибирска

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Новосибирске собрали четыре сотни подписей под обращением к Владимиру Путину с просьбой не допустить увольнения директора местного цирка Владимира Шабанова. Подписавшиеся утверждают, что начальника попросту вынуждают уволиться.
По мнению авторов письма, руководство Росгосцирка готовит фактическое увольнение нынешнего директора в связи с его позицией не заключать договоры с компаниями, которые намерены осуществлять в здании новосибирского цирка торговлю по непомерно завышенным ценам.
В обращении говорится, что Шабанова буквально заставляют обеспечить заключение договора с компанией из Самары, которая намерена предложить посетителям новосибирского цирка воду по ценам российских аэропортов, пишет РБК-Новосибирск.