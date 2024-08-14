atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Российский яхтсмен погиб в воде при спасении от медведя

14 августа 2024, 17:18
В Бурятии титулованный яхтсмен вышел на берег, чтобы собрать ягоды и грибы, но столкнулся с медведем. Убегая от хищника, мужчина прыгнул в воду, где погиб.

Россиянин более 30 лет занимался парусным спортом. За это время он завоевал четыре кубка Байкала, а также множество других регалий, пишет VSE42.RU.

В одно из плаваний он и его друг решили сойти на берег, находясь в в Змеиной бухте на Байкале в Бурятии. Мужчины собирали ягоды и грибы, как вдруг заметили медведя.

Спасаясь от хищника, яхтсмены побежали к воде и прыгнули в нее. Товарищ спортсмена получил перелом ключицы, ударившись о поверхность озера. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

Подпишитесь
Цены на бензин и газ продолжают расти в Новосибирске
Сегодня, 06:14
Стало известно, почему на самом деле не было света в Искитиме
Сегодня, 04:48
Лето, а овощи дорожают: за что еще придется больше платить в Новосибирске
Сегодня, 04:20
Излишками урожая могут накормить дачники животных Новосибирского зоопарка
Сегодня, 03:30
Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск — от нее страдают метеозависимые
Сегодня, 03:01
Бывшая новосибирского блогера Давы Ольга Бузова застряла в сибирской деревне
Вчера, 13:30