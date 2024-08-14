Российский яхтсмен погиб в воде при спасении от медведя

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Россиянин более 30 лет занимался парусным спортом. За это время он завоевал четыре кубка Байкала, а также множество других регалий, пишет VSE42.RU.
В одно из плаваний он и его друг решили сойти на берег, находясь в в Змеиной бухте на Байкале в Бурятии. Мужчины собирали ягоды и грибы, как вдруг заметили медведя.
Спасаясь от хищника, яхтсмены побежали к воде и прыгнули в нее. Товарищ спортсмена получил перелом ключицы, ударившись о поверхность озера. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.