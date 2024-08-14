Сколько готовы потратить на подготовку к школе жители, рассказали новосибирцы

Основной частью расходов становятся вещи. Некоторые родители расщедрятся и купят школьнику гаджеты. Всего 29% родителей готовы отдать за сборы от 10 до 20 тысяч рублей, еще 16% — от 5 до 10 тысяч. Нашлись и те (а это 15%), кто умеет экономить и соберет ребенка всего за 5 тысяч рублей, сообщили в Авито.