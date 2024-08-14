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Published Сегодня, 07:16

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Не все хотят много тратить на ребенка

Сколько готовы потратить на подготовку к школе жители, рассказали новосибирцы

14 августа 2024, 07:16
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Не все хотят много тратить на ребенка
Стало известно, сколько новосибирцы готовы потратить на подготовку ребенка к школе, в этом признались сами родители.

Новосибирцы начали подготовку к школе: родители покупают детям вещи, обувь, канцелярию и технику. На эти нужды не все готовы тратиться много. Так, максимально потратить на одного ученика многие желают всего 20 тысяч рублей.

Основной частью расходов становятся вещи. Некоторые родители расщедрятся и купят школьнику гаджеты. Всего 29% родителей готовы отдать за сборы от 10 до 20 тысяч рублей, еще 16% — от 5 до 10 тысяч. Нашлись и те (а это 15%), кто умеет экономить и соберет ребенка всего за 5 тысяч рублей, сообщили в Авито.

В основном новосибирцы предпочитают покупать товары в реальных магазинах (а это 69%), а 51% в виртуальных.

Психолог рассказал, как морально подготовить ребенка к школе, ведь многие дети волнуются, а родители переживают за их ментальное состояние.

Сколько вы готовы потратить денег на подготовку ребенка к школе?
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Ученики#Сбор#Опросы
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