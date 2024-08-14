Сколько готовы потратить на подготовку к школе жители, рассказали новосибирцы

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Новосибирцы начали подготовку к школе: родители покупают детям вещи, обувь, канцелярию и технику. На эти нужды не все готовы тратиться много. Так, максимально потратить на одного ученика многие желают всего 20 тысяч рублей.
Основной частью расходов становятся вещи. Некоторые родители расщедрятся и купят школьнику гаджеты. Всего 29% родителей готовы отдать за сборы от 10 до 20 тысяч рублей, еще 16% — от 5 до 10 тысяч. Нашлись и те (а это 15%), кто умеет экономить и соберет ребенка всего за 5 тысяч рублей, сообщили в Авито.
В основном новосибирцы предпочитают покупать товары в реальных магазинах (а это 69%), а 51% в виртуальных.
Психолог рассказал, как морально подготовить ребенка к школе, ведь многие дети волнуются, а родители переживают за их ментальное состояние.