Скончалась девушка, которая выпала из многоэтажки в Горском в Новосибирске

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Эту информацию Atas.info подтвердили в полиции.
«На место выезжали сотрудники полиции, материалы дела передали в Следственный комитет», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась.
Официальный представитель регионального СУ СК Елена Коновалова сообщила, что следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.
Ранее в больнице скончался житель Новосибирской области, которого сбила иномарка на трассе. Несколько часов за его жизнь боролись врачи.