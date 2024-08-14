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Скончалась девушка, которая выпала из многоэтажки в Горском в Новосибирске

Скончалась девушка, которая выпала из многоэтажки в Горском в Новосибирске

14 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI
Вечером 13 августа из дома №84 в Горском микрорайоне Ленинского района выпала девушка 25 лет, рассказали очевидцы.

Эту информацию Atas.info подтвердили в полиции.

«На место выезжали сотрудники полиции, материалы дела передали в Следственный комитет», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась.

Официальный представитель регионального СУ СК Елена Коновалова сообщила, что следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.

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Ранее в больнице скончался житель Новосибирской области, которого сбила иномарка на трассе. Несколько часов за его жизнь боролись врачи.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск
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