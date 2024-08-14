Стало известно, почему на самом деле не было света в Искитиме

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Десятки тысяч новосибирцев в Искитимском районе сидели без света. Под отключения попали как многоквартирные, так и частные дома. Без электричества была школа, больница для детей и ЦРБ.
Аварийное отключение якобы случилось из-за неработающего трансформатора. Такую информацию распространяют СМИ.
На деле же причина была в другом. Как объяснили в АО «РЭС», света не было из-за действия токовой защиты. Электричество восстановили к 7 утра.
В самом начале августа в Бердске случилась авария: в опору ЛЭП врезался грузовик, из-за чего она упала. Тогда без света остались сотни домов и тысячи человек.