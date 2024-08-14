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Published Сегодня, 04:48

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Без света новосибирцы сидели всю ночь

Стало известно, почему на самом деле не было света в Искитиме

14 августа 2024, 04:48
Фото: 1MI
Без света новосибирцы сидели всю ночь
В Искитимском районе Новосибирской области случилось массовое отключение света, а причину инцидента сообщили «Россети Новосибирск».

Десятки тысяч новосибирцев в Искитимском районе сидели без света. Под отключения попали как многоквартирные, так и частные дома. Без электричества была школа, больница для детей и ЦРБ.

Аварийное отключение якобы случилось из-за неработающего трансформатора. Такую информацию распространяют СМИ.

На деле же причина была в другом. Как объяснили в АО «РЭС», света не было из-за действия токовой защиты. Электричество восстановили к 7 утра.

В самом начале августа в Бердске случилась авария: в опору ЛЭП врезался грузовик, из-за чего она упала. Тогда без света остались сотни домов и тысячи человек.

По факту разрушения опоры ЛЭП под Новосибирском возбуждено уголовное дело
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Электричество#Свет#Искитимский район#Дома
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