Тело утонувшего мужчины достали из реки Обь в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Инцидент случился 13 августа. В Первомайском районе, на улице Обская, в реке Обь купался сибиряк. Внезапно он не выплыл из воды.
Приехали его искать спасатели МАСС. Тело достали из воды. Пока не установлена личность погибшего. Этим будут заниматься полицейские.
В Новосибирске тонет больше всего людей, чем в области. Такую статистику ранее привели в МЧС. За два месяца было более 10 утонувших, в том числе детей.