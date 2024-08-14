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Мужчина утонул

Тело утонувшего мужчины достали из реки Обь в Новосибирске

14 августа 2024, 02:12
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мужчина утонул
В Новосибирске произошла новая трагедия: утонул мужчина, подробнее рассказали в МАСС.

Инцидент случился 13 августа. В Первомайском районе, на улице Обская, в реке Обь купался сибиряк. Внезапно он не выплыл из воды.

Приехали его искать спасатели МАСС. Тело достали из воды. Пока не установлена личность погибшего. Этим будут заниматься полицейские.

В Новосибирске тонет больше всего людей, чем в области. Такую статистику ранее привели в МЧС. За два месяца было более 10 утонувших, в том числе детей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Река#Утонул#Река Обь
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