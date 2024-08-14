Цены на бензин и газ продолжают расти в Новосибирске

Специалисты выяснили, что в июне цены на моторное топливо по средним подсчетам выросли на +2,6%. Наибольший рост показало газовое топливо — 9,7%. Бензин марки АИ-98 прирос в цене на 2,8%, АИ-92 и АИ-95 — на 2,6%. Наименее заметно подорожало дизельное топливо — на 1,8%.