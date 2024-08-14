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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Цены на бензин и газ продолжают расти в Новосибирске

Цены на бензин и газ продолжают расти в Новосибирске

14 августа 2024, 06:14
Фото: 1MI
Автомобильное топливо продолжает расти в цене в регионе, такие данные опубликовал Новосибирскстат.

Специалисты выяснили, что в июне цены на моторное топливо по средним подсчетам выросли на +2,6%. Наибольший рост показало газовое топливо — 9,7%. Бензин марки АИ-98 прирос в цене на 2,8%, АИ-92 и АИ-95 — на 2,6%. Наименее заметно подорожало дизельное топливо — на 1,8%.

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Ранее мы разбирались, что будет с ценами на автомобильное топливо в Новосибирской области на фоне введенного запрета на экспорт. Таким образом правительство стремится сдержать рост цен. Спойлер: особых изменений ждать не стоит.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Бензин#Рост цен
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