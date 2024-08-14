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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

Бывшие супруги в ссоре

Вскрылся очередной грязный скандал между делящими детей Прилучным и Муцениеце

14 августа 2024, 05:02
Фото: соцсети
Бывшие супруги в ссоре

Вскрылся скандал между делящими детей Муцениеце и новосибирцем Прилучным

Возможную причину обиды Агаты Муцениеце на актера из Новосибирска Павла Прилучного раскрыла звезда шоу-бизнеса Виктория Боня.

Бывшие супруги сейчас делят общих детей. Ранее Агата добилась от Павла алиментов, а Прилучный в ответ на это решил через суд забрать у нее 11-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.

После этого скандала новосибирец забрал детей у бывшей жены и уехал на совместный отдых с новой женой Зепюр и сыном. Он постоянно делился с подписчиками счастливыми кадрами с поездки.

На шоу «Злые языки» Виктория Боня раскрыла тайну Агаты Муцениеце и назвала причину возможной обиды на бывшего мужа. Актриса крутила бурный роман с ресторатором Владимиром Перельманом. Парочка рассталась во время совместного отдыха. Много лет назад та же история повторялась и с Павлом Прилучным, когда они хотели наладить отношения. По мнению Бони, именно поэтому Агата вмешивается в отношения Прилучного и объявила ему «войну».

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Развод#Павел Прилучный#Супруги
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