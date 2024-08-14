Вскрылся очередной грязный скандал между делящими детей Прилучным и Муцениеце

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Бывшие супруги сейчас делят общих детей. Ранее Агата добилась от Павла алиментов, а Прилучный в ответ на это решил через суд забрать у нее 11-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.
После этого скандала новосибирец забрал детей у бывшей жены и уехал на совместный отдых с новой женой Зепюр и сыном. Он постоянно делился с подписчиками счастливыми кадрами с поездки.
На шоу «Злые языки» Виктория Боня раскрыла тайну Агаты Муцениеце и назвала причину возможной обиды на бывшего мужа. Актриса крутила бурный роман с ресторатором Владимиром Перельманом. Парочка рассталась во время совместного отдыха. Много лет назад та же история повторялась и с Павлом Прилучным, когда они хотели наладить отношения. По мнению Бони, именно поэтому Агата вмешивается в отношения Прилучного и объявила ему «войну».