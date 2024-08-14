Вскрылся очередной грязный скандал между делящими детей Прилучным и Муцениеце

На шоу «Злые языки» Виктория Боня раскрыла тайну Агаты Муцениеце и назвала причину возможной обиды на бывшего мужа. Актриса крутила бурный роман с ресторатором Владимиром Перельманом. Парочка рассталась во время совместного отдыха. Много лет назад та же история повторялась и с Павлом Прилучным, когда они хотели наладить отношения. По мнению Бони, именно поэтому Агата вмешивается в отношения Прилучного и объявила ему «войну».