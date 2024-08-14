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Усы стоят миллионы

За 3 млн рублей продает усы вислоухого кота жительница Новосибирска

14 августа 2024, 01:22
Фото: 1MI
Усы стоят миллионы
На продажу в Новосибирске выставили усы кота за пару миллионов, объявление опубликовано на одном из сайтов.

Хозяйка решила заработать на своем коте. Она продает в интернете усы своего питомца. Женщина просит за них 3 млн рублей. Причем возможность торга она не рассматривает.

Продавец указывает в объявлении, что кота зовут Пуля. Он породистый и вислоухий. По словам сибирячки, цена соответствует качеству. У нее есть 100 гм усов до 2 см.

На таких сайтах можно найти десятки интересных объявлений. Например, новосибирец продает книгу Владимира Жириновского, которую подписал лично политик.

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