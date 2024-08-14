За 3 млн рублей продает усы вислоухого кота жительница Новосибирска

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
Modified Сегодня, 01:24
Updated Сегодня, 01:24
Хозяйка решила заработать на своем коте. Она продает в интернете усы своего питомца. Женщина просит за них 3 млн рублей. Причем возможность торга она не рассматривает.
Продавец указывает в объявлении, что кота зовут Пуля. Он породистый и вислоухий. По словам сибирячки, цена соответствует качеству. У нее есть 100 гм усов до 2 см.
На таких сайтах можно найти десятки интересных объявлений. Например, новосибирец продает книгу Владимира Жириновского, которую подписал лично политик.