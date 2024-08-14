Жители испанской Барселоны недовольны наплывом туристов

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Жители Барселоны, второго по величине города в Испании, пожаловались на обилие туристов. По самым скромным подсчетам, в 2023 году Барселону посетило примерно 12 миллионов путешественников.
Один из жителей города оставил свой отзыв на популярном сайте, в котором он возмутился туристами, которые останавливаются «посередине улицы и фотографируются».
Барселонцы поддержали горожанина — они пожаловались на высокие цены буквально на все в центре города.
«Барселона превратилась в парк развлечений, созданный для туристов. Все слишком дорого! А когда когда вы идете на учебу или работу, вам приходится обходить людей, которые время от времени останавливаются, чтобы сфотографироваться, в любое время дня, недели или года», — жалуются жители Барселоны.
Как рассказала Atas.Info переехавшая еще начале двухтысячных в Барселону из Новосибирска Елена Умнякова, она, с одной стороны, понимает беспокойство местных жителей, а с другой- не готова слушать подобные упреки.
«Туристы приносят деньги в городской бюджет, и это главное. Я живу в ценрте Барселоны, и уже привыкла к вечному шуму и галдежу. А цены в больших городах практически одинаковы, вот эта претензия мне вообще непонятна», — рассказала бывшая сибирячка.