40 автобусов пополнят школьный автопарк Новосибирской области в учебному году

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
О ходе выполнения ремонтных работ в образовательных организациях Новосибирской области и оценке их готовности к новому учебному году шла речь 14 августа в правительстве региона на заседании оперштаба по образованию, прошедшем под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.
Подготовка школ к учебному году вышла на финишную прямую. Ремонт проводили не только в школах, но и в детских садах, учреждениях допобразования — всего в 1,3 объектах. Специальной комиссией было принято 1516 образовательных организаций — это 862 школы, 551 детский сад и 103 организаций с дополнительным образованием.
В сентябре в региональные школы поступят 40 автобусов. Их приобретет Минпромторг за счет федерального бюджета. Сейчас ведутся переговоры по распределению транспорта.
В конце заседания Сергей Нелюбов отметил высокую степень готовности региона к началу нового учебного года.