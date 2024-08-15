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Автобусы поступят в сентябре

40 автобусов пополнят школьный автопарк Новосибирской области в учебному году

15 августа 2024, 05:38
Фото: 1MI
Автобусы поступят в сентябре
В школы Новосибирской области поступят новые автобусы, которые будут перевозить детей, сообщили в правительстве.

О ходе выполнения ремонтных работ в образовательных организациях Новосибирской области и оценке их готовности к новому учебному году шла речь 14 августа в правительстве региона на заседании оперштаба по образованию, прошедшем под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Подготовка школ к учебному году вышла на финишную прямую. Ремонт проводили не только в школах, но и в детских садах, учреждениях допобразования — всего в 1,3 объектах. Специальной комиссией было принято 1516 образовательных организаций — это 862 школы, 551 детский сад и 103 организаций с дополнительным образованием.

В сентябре в региональные школы поступят 40 автобусов. Их приобретет Минпромторг за счет федерального бюджета. Сейчас ведутся переговоры по распределению транспорта.

В конце заседания Сергей Нелюбов отметил высокую степень готовности региона к началу нового учебного года.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Правительство#Автобус
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