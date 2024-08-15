40 автобусов пополнят школьный автопарк Новосибирской области в учебному году

Подготовка школ к учебному году вышла на финишную прямую. Ремонт проводили не только в школах, но и в детских садах, учреждениях допобразования — всего в 1,3 объектах. Специальной комиссией было принято 1516 образовательных организаций — это 862 школы, 551 детский сад и 103 организаций с дополнительным образованием.