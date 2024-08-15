Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По сообщениям пресс-службы Минобороны России, за минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих разных званий, 19 БПМ и бронетранспортеров, восемь автомашин, пять артиллерийских орудий и одну установку РСЗО.
Кроме того, ударами ракет класса «Искандер-М» на территории приграничной Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков, которая должна была выдвинуться на российскую территорию для снабжения украинской военной техники.
Также расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки войск «Север» оборудовали позиции в приграничных районах Курской области для ликвидации мобильный бронированных групп противника, сообщили в военном ведомстве.
Минобороны сообщает о восстановлении контроля над населенным пунктом Крупец в Рыльском районе.
По словам командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинова, российские подразделения ведут зачистку двух сел в непосредственной близости от Суджи. Он подчеркнул, что в самой Сужде происходят стыски между украинскими и российскими подразделениями. Количество сил ВСУ, переброшенных в Курскую область с других направлений, Алаудинов оценивает в 12 тысяч человек.
Оперативный штаб региона принял решение об эвакуации всех жителей Глушковского района. За организацию процесса отвечают силовые структуры, местная администрация и сотрудники курского центра «Патриот», сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.