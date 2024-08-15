atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В день происходят десятки боестолкновений

Что происходит в Курской области: ситуация на вечер 15 августа

15 августа 2024, 12:45
Фото: 1MI
В день происходят десятки боестолкновений
Вооруженные силы России продолжают вытеснение соединений ВСУ, эвакуация жителей не останавливается.

По сообщениям пресс-службы Минобороны России, за минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих разных званий, 19 БПМ и бронетранспортеров, восемь автомашин, пять артиллерийских орудий и одну установку РСЗО.

Кроме того, ударами ракет класса «Искандер-М» на территории приграничной Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков, которая должна была выдвинуться на российскую территорию для снабжения украинской военной техники.

Также расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки войск «Север» оборудовали позиции в приграничных районах Курской области для ликвидации мобильный бронированных групп противника, сообщили в военном ведомстве.
Минобороны сообщает о восстановлении контроля над населенным пунктом Крупец в Рыльском районе.

Стало известно, объявят ли всеобщую мобилизацию на фоне событий в Курской области
Узнать подробнее

По словам командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинова, российские подразделения ведут зачистку двух сел в непосредственной близости от Суджи. Он подчеркнул, что в самой Сужде происходят стыски между украинскими и российскими подразделениями. Количество сил ВСУ, переброшенных в Курскую область с других направлений, Алаудинов оценивает в 12 тысяч человек.

Оперативный штаб региона принял решение об эвакуации всех жителей Глушковского района. За организацию процесса отвечают силовые структуры, местная администрация и сотрудники курского центра «Патриот», сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Как помочь жителям Курской области — адреса и список необходимого
Узнать подробнее
Читайте также:
Программа «Служи со своими» повышает интерес новосибирцев к службе по контрактуКого не берут на службу в СВО, рассказал военком Новосибирской области400 тысяч рублей начали выплачивать участникам СВО из Новосибирской области
#Новосибирск#Армия#Боевые действия#СВО#Курская область
Подпишитесь
Стало известно, объявят ли всеобщую мобилизацию на фоне событий в Курской области
Сегодня, 10:28
Посетителя сауны убило током в новосибирском бассейне — виновного наказали
Сегодня, 02:56
В лесу искали приставы отца-алиментщика из Новосибирской области
Сегодня, 02:21
Билеты на самолет выросли на 20% — куда слетать новосибирцам дешевле всего
Вчера, 16:40
Пляж на Обском море передадут в ведение Новосибирска
Вчера, 11:59
Мигрантов-закладчиков отправили в новосибирскую колонию за 14 попыток сбыта
Вчера, 09:33