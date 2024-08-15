Что происходит в Курской области: ситуация на вечер 15 августа

По словам командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинова, российские подразделения ведут зачистку двух сел в непосредственной близости от Суджи. Он подчеркнул, что в самой Сужде происходят стыски между украинскими и российскими подразделениями. Количество сил ВСУ, переброшенных в Курскую область с других направлений, Алаудинов оценивает в 12 тысяч человек.