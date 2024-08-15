Дети под колесами: из-за фур на улице Курчатова едва не гибнут пешеходы

Решение проблемы с автолюбителями, которые игнорируют правила и не пропускают пешеходов на «зебре», не оборудованной светофорами, в дорожной полиции Новосибирска пока видят в установке камер слежения. На основе их данных нарушителям будут выписывать штрафы. Максимальный размер денежного наказания — 2500 рублей.