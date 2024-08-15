Дети под колесами: из-за фур на улице Курчатова едва не гибнут пешеходы

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В четверг, 15 августа, под колеса автомобиля на пешеходном переходе около дома по адресу Курчатова, 18 в Калининском районе Новосибирска попала девочка-подросток. По сообщениям очевидцев, школьница отделалась ушибами, водитель успел погасить скорость.
Это далеко не первый инцидент с детьми в этом месте. Камера наблюдения, установленная на калитке ограждения придомовой территории, постоянно фиксирует смертельно опасные ситуации.
«Там проблема в том, что перед пешеходным переходом постоянно паркуются фуры, из-за чего пешеходам не видно едущие машины. Писали уже в ГИБДД, и я писала, и другие, а нам отвечают, что все по правилам. Мол, светофор не требуется, потому что трафик здесь небольшой», — рассказала редакции жительница одного из соседних домов.
Чудо, что до сих пор здесь еще не произошло трагедии, говорят местные жители.
В Первомайском районе сегодня трагедии избежать не удалось. На аналогичном нерегулируемом переходе под колесами автомобиля погибла 67-летняя женщина.
Решение проблемы с автолюбителями, которые игнорируют правила и не пропускают пешеходов на «зебре», не оборудованной светофорами, в дорожной полиции Новосибирска пока видят в установке камер слежения. На основе их данных нарушителям будут выписывать штрафы. Максимальный размер денежного наказания — 2500 рублей.