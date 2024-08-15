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«Домклик»: Новосибирск вошел в десятку крупнейших регионов с дешевым вторичным жилье

«Домклик»: Новосибирск вошел в десятку крупнейших регионов с дешевым вторичным жилье

15 августа 2024, 14:38
Фото: 1MI
Средняя стоимость одного квадратного метра квартир на вторичном рынке в Новосибирской области составила от 113 200 рублей.

Сервис недвижимости «Домклик» от Сбера представил рейтинг десяти крупнейших российских регионов с самой небольшой стоимостью квартир на рынке вторичного жилья. Данные рейтинга актуальны по состоянию на начало августа 2024 года. В нем приведены цены на жилье во вторичном секторе в субъектах, где есть города с населением от 1 млн жителей, пишет properm.ru.

При расчете медианной стоимости квадратного метра жилой недвижимости аналитики «Домклика» опирались на статистику объявлений о продаже квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке (без учёта предложений по договорам переуступки и индивидуального жилстроительства).

Новосибирская область заняла 10-е место среди крупнейших регионов России с самым дешевым вторичным жильем. Согласно данным сервиса «Домклик», квартиры в МКД здесь можно приобрести по цене от 113 200 рублей за квадратный метр.

В десятку регионов с невысокими (по среднероссийским меркам) ценами на жилье в многоквартирных домах на вторичном рынке вошли: Пермский край (от 77 100 рублей), Челябинская область (от 81 500 рублей) и Республика Башкортостан (от 86 200 рублей). Четвертую и пятую позиции в рейтинге заняли Волгоградская область (от 89 400 рублей) и Самарская область (от 95 600 рублей).

Этот список продолжили: Свердловская, Воронежская, Омская области и Красноярский край. В августе этого года цены на вторичное жилье в МКД Свердловской области составляют от 96 300 рублей за квадратный метр.

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