«Домклик»: Новосибирск вошел в десятку крупнейших регионов с дешевым вторичным жилье

Сервис недвижимости «Домклик» от Сбера представил рейтинг десяти крупнейших российских регионов с самой небольшой стоимостью квартир на рынке вторичного жилья. Данные рейтинга актуальны по состоянию на начало августа 2024 года. В нем приведены цены на жилье во вторичном секторе в субъектах, где есть города с населением от 1 млн жителей, пишет properm.ru.